TMW - Roma, Nzonzi accetta la Turchia. Va al Galatasaray

© foto di Insidefoto/Image Sport

Steven Nzonzi è vicinissimo al Galatasaray. Il francese ha accettato la proposta della squadra turca - in prestito con diritto di riscatto - e percepirà circa 4 milioni di stipendio annui. Sbaragliata la concorrenza delle squadre transalpine, Monaco e Lione prima di tutte, per il Campione del Mondo. La Roma ha dato il placet per l'operazione, togliendosi uno stipendio importante dal groppone.