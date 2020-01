© foto di Insidefoto/Image Sport

La questione relativa a Steven Nzonzi, centrocampista di proprietà della Roma che negli ultimi sei mesi ha giocato (in prestito) al Galatasaray, non è ancora chiusa. Dalla Francia danno per fatto il trasferimento al Rennes, ma il giocatore nicchia: preferirebbe un trasferimento in Premier, in particolare al West Ham. La decisione arriverà fra stasera e domattina, su di lui c'è anche l'interesse dell'Aston Villa.