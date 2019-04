TMW - Roma, Nzonzi: "Ora saranno i dettagli a fare la differenza"

Fonte: Dall'inviato, Alessandro Rimi

"Cos'è cambiato tra il primo e il secondo tempo? In realtà non è cambiato niente, l'Inter era sotto e giocava in casa, normale che spingesse per recuperare. Noi sapevamo che nella ripresa sarebbe stata più difficile ma abbiamo difeso bene e siamo stati solidi". Steven Nzonzi, centrocampista della Roma, ha parlato in zona mista dopo l'1-1 ottenuto contro l'Inter.

Cos'è cambiato dalla gestione Di Francesco a quella di Ranieri? "Non sono qui per fare paragoni, stiamo lavorando bene, abbiamo fatto molto sul piano fisico e con la palla. I risultati si vedono, forse era quello di cui avevamo bisogno e la prestazione di oggi è un buon segnale per il prosieguo della stagione. A questo punto della stagione saranno i piccoli dettagli a fare la differenza. Ad arrivare quarta sarà la squadra più forte mentalmente e la più regolare. La differenza sarà quella tra una stagione molto buona e una normale".

Futuro? "Siamo in piena stagione e in questo momento sono concentrato sul mio lavoro, sul dare tutto per la Roma e raggiungere gli obiettivi".