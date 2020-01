Fonte: Alessio Alaimo

Giornata di nuovi contatti fra Roma e Cagliari per Rafael, portiere brasiliano identificato dal club giallorosso come innesto necessario in caso di addio di Fuzato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione oggi è previsto l'incontro decisivo per l'accordo.