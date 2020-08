tmw Roma, oggi Pedro farà solamente il tampone

Oggi Pedro Rodriguez farà solamente il tampone e non le visite mediche. Domani sarà a Villa Stuart alle 10.40 per un primo controllo specifico, poi farà fisioterapia seguito da un nostro fisioterapista e più in là - non prima della seconda metà della prossima settimana - saranno programmate le consuete visite mediche. Solo successivamente all’espletamento di tutti questi passaggi potrà essere tesserato e considerato un calciatore della Roma.