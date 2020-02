vedi letture

tmw Roma, Pau Lopez: "Non è un problema di testa. Persi troppi punti, ora testa all'Europa"

Dopo la sconfitta rimediata in casa dell'Atalanta, il portiere della Roma Pau Lopez è intervenuto in mixed zone. Ecco le sue parole riprese da TMW:

E' un problema di testa o di uomini?

"Il calcio è così, a volte giochi meglio, altre peggio. Non credo che sia un problema di testa perché abbiamo giocatori che hanno giocato con squadre importanti in Europa. E' vero che contro le squadre un po' più forti abbiamo giocato meglio rispetto alle squadre un po' più cattive ma abbiamo perso tanti punti contro Sassuolo e Bologna. Credo che la squadra oggi abbia giocato molto meglio rispetto a quelle due partite e credo che sia arrivato il momento di tornare a vincere perché abbiamo perso troppo punti per strada".

Cosa vuole da te Fonseca: che servi i terzini o che servi Dzeko quando ripartite?

"Non ho sentito questo, il mister vuole che riprendo il gioco veloce così l'altra squadra non ha tempo di pressare. Credo che abbiamo fatto bene queste cose, loro non hanno pressato molto ma abbiamo perso troppi punti e diventa difficile poi lottare per la Champions".

E' già finita per la Champions?

"No. Ancora mancano tante partite. E' vero che loro hanno sei punti di vantaggio rispetto a noi ma ancora mancano tante gare e bisognerà vincere ogni settimana".

Come si riparte per l'Europa League?

"Per noi è importante l'Europa League e lo ha sempre detto il mister. Vogliamo vince giovedì perché sarà una partita molto difficile da vincere".

Sui gol subiti?

"Sul primo gol è stato un calcio d'angolo ed era difficile per Spinazzola arrivarci. E' vero che il secondo lo avremmo potuto evitare ma credo che la difesa abbia giocato molto bene".