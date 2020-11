tmw Roma, Pellegrini a Villa Stuart per l'idoneità post Covid: "Parma? Non lo so, ma sto bene"

"Non so se ci sarò con il Parma, ma sto bene". E' comunque un Lorenzo Pellegrini sorridente quello che esce da Villa Stuart. Il centrocampista della Roma, infatti, dopo l'ultimo tampone effettuato, è risultato finalmente negativo al Coronavirus e stasera ha iniziato le visite di idoneità post Covid-19 (necessarie per poter tornare in campo). I test termineranno nella giornata di domani (al giocatore è stato applicato un holter con monitoraggio a 24 ore), al termine dei quali sarà possibile capire la sua eventuale disponibilità per la gara di campionato contro il Parma (in programma domenica alle 15). Nelle immagini realizzate da TMW, l'uscita del giocatore dalla clinica romana di Villa Stuart: