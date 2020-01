© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si profila una seconda parte di stagione in Portogallo per Mirko Antonucci, attaccante classe 1999 della Roma. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il giocatore sarebbe finito nel mirino del Vitoria Setubal, formazione attualmente ottava nella Primeria Liga lusitana. Contatti avviati per un prestito semestrale del giocatore romano.