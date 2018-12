TMW - Roma, per Coric primi contatti con il Cagliari: la situazione

Fonte: Andrea Coric

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Ante Coric è ancora in Italia, ma non con la maglia della Roma: Di Francesco stima il croato ma nel 4-2-3-1 è difficile trovargli un posto, così il prestito a gennaio sembra quasi scontato. Ci pensa il Cagliari e stando a quanto da noi raccolto oggi sarebbe avvenuto un primo contatto tra Monchi e il direttore sportivo dei sardi Carli, in cui si è parlato dell'ex Dinamo Zagabria.