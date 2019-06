TMW - Roma, per il centrocampo si accende la pista Mandragora

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con l'addio di De Rossi e la possibile cessione di Nzonzi si profila un profondo rinnovamento del centrocampo in casa Roma. Al tal proposito, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, in queste ore è emerso un nuovo nome per la mediana giallorossa: quello di Rolando Mandragora. Il centrocampista classe 1997 è approdato la scorsa estate all'Udinese a titolo definitivo per 20 milioni di euro dalla Juventus.