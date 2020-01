Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ceduto Florenzi, la Roma cerca un nuovo terzino destro. Secondo quanto raccolto da TMW, i giallorossi hanno chiesto informazioni per Stefano Sabelli, laterale difensivo classe '93 del Brescia. Per lui sarebbe un ritorno: romano e cresciuto nel settore giovanile giallorosso, non ha mai vestito la maglia della Roma tra i professionisti, e si è affermato al Bari per poi approdare, nel 2018, alle Rondinelle.