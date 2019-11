© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con un suo gol in extremis lo scorso 7 novembre Oliver Ntcham ha steso la Lazio in Europa League. A gennaio, però, il centrocampista francese potrebbe tornare a Roma e non con la casacca del Celtic. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il classe 1996, già transitato in Serie A con la casacca del Genoa fra il 2015 e il 2017, potrebbe salutare il club di Glasgow. A tal proposito su di lui si sono già mossi alcuni club. Su tutti la Roma di Paulo Fonseca, ma anche Valencia e Sporting Lisbona per quanto riguarda i campionato esteri.