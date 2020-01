Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La trattativa fra Roma e Barcellona per Carles Perez prosegue dopo che è stato trovato l’accordo per il prestito con obbligo di riscatto fissato attorno ai 13 milioni di euro. A bloccare la trattativa è però la volontà dei catalani di non perdere del tutto il giovane calciatore, ma di conservare una possibilità di riportarlo in Catalogna. Il Barcellona infatti vorrebbe inserire la clausola di recompra qualora il giocatore dovesse esplodere in giallorosso, mentre la Roma si oppone a questa clausola bloccando di fatto lo sbarco del ragazzo che era atteso in Italia per domani.

L’ostacolo potrebbe essere superato inserendo un diritto di prelazione a favore dei catalani. In questo modo il Barcellona sarebbe il primo club che la Roma dovrebbe contattare in caso di cessione dell'attaccante.