Fonte: Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Niente convocazione con l'Italia per Leonardo Spinazzola, terzino della Roma uscito quest'oggi nel primo tempo della sfida contro il Parma, a causa di un infortunio. Il fastidio è da ricollegare al flessore destro, anche se non è lo stesso tipo di problema che l'ha costretto ai box già in settimana (adduttore sinistro). Il laterale, nel frattempo, rimarrà nella Capitale e dovrà rinunciare alla chiamata del ct Mancini, prima di essere sottoposto ad ulteriori esami nelle prossime 48 ore. La ripresa degli allenamenti sarà martedì mattina.