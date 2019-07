TMW - Roma, per Verde decisivo il summit con Petrachi. Poi il futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Verde (23) attende novità sul suo avvenire. Il centrocampista offensivo di proprietà della Roma è reduce dall'annata in Spagna tra le file del Valladolid, club in cui ha avuto modo di farsi apprezzare a tal punto da conquistare l'interesse di altri club della Liga. Ventidue presenze e due gol lo score in campionato (più altre quattro gare e altrettante reti in Copa del Rey) del calciatore di proprietà dei giallorossi, rientrato alla base in attesa di un confronto che avverrà a breve tra l'entourage dell'ex Avellino e Verona e la dirigenza romanista.

Incontro per stabilire il da farsi. Verde ha un contratto fino al giugno 2020 e, per questo, la Roma dovrà decidere se tenere il calciatore in considerazione per il suo progetto tecnico oppure se salutarsi nell'immediato. Le richieste, tra Italia e Spagna ma non solo, sono già arrivate all'entourage ma si attende prima il faccia a faccia con il neo-ds capitolino Gianluca Petrachi. Anche perché, tra sei mesi, Verde potrebbe accordarsi con altri club per la stagione 2021-22 e salutare così Trigoria a parametro zero. Una situazione che non dà potere contrattuale al sodalizio della capitale.

Il Valladolid può tornare alla carica. Il club castigliano aveva intenzione di esercitare il riscatto per Verde, ma le possibili problematiche legate alla vicenda 'calcioscommesse' nella Liga hanno spinto la società iberica ad attendere eventuali decisioni della Federazione spagnola. Se il Valladolid dovesse restare nella prima divisione e se Verde in quel momento dovesse essere sul mercato, le strade potrebbero intersecarsi di nuovo.

Tutto rimandato. L'AEK Atene ha mostrato il gradimento, stesso discorso per il Betis Siviglia. L'ultima formazione interessata è il Maiorca, appena tornata nella Primera Division. Tutto, però, dipenderà dall'incontro tra il ragazzo e la Roma. Poi, eventualmente, saranno prese in considerazione altre ipotesi.