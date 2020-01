TMW - Roma, Perotti: "Prato dell'Olimpico non all'altezza della Serie A"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante della Roma Diego Perotti ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro la Juventus: "Abbiamo subito due gol in dieci minuti: è una salita dura da fare contro una squadra come la Juve. Siamo stati vicino a prendere un punto che sarebbe stato poco se avessimo fatto una partita più concentrata. Ora dobbiamo rialzarci".

La sosta di Natale vi ha tolto qualcosa?

"Sicuramente eravamo in un momento di forma importante. Avevamo vinto una partita dura a Firenze con un risultato importante. Sicuramente la sosta non è stata buona però non dobbiamo cercare alibi. Abbiamo perso due gare dove dovevamo fare punti, non dobbiamo fare altro he pedalare e lavorare".

Dzeko squalificato?

"Non siamo nel momento di sottovalutare nessuna squadra. Giovedì dobbiamo vincere a Parma, domenica vincere a Genova e vincere il derby".

Com'era il campo a 24 ore di distanza da Lazio-Napoli?

"L'Olimpico non è mai stato sempre bello. E' un campo non all'altezza della Serie A. In tutte le gare che abbiamo giocato c'è qualche buco, non è un buon campo".

L'infortunio di Zaniolo?

"E' un giocatore giovane che per noi è importantissimo. Sarà una perdita molto importante. Gli siamo vicino e ce la farà a tornare alla grande".