TMW - Roma, Petrachi: "Mancano due centrali. Non parlo di Dzeko"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

A margine della conferenza stampa di presentazione di Leonardo Spinazzola, il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha parlato del mercato giallorosso.

A che punto siete con le trattative tipo Mancini?

"Non parlerei del singolo giocatore. Con l'uscita di Manolas e Marcano, abbiamo bisogno di due centrali. La nostra necessità è quella. Stiamo lavorando su più fronti e abbiamo le idee chiare. Spero nel più breve tempo possibile di poter ufficializzare qualcosa".

Nzonzi e Pastore saranno ancora della Roma?

"L'allenatore è stato molto chiaro. Ci ha chiesto di avere la possibilità di vedere tutti e poi tirare una linea per capire chi potrà far parte o meno del progetto. Verso la fine di questo ritiro tireremo le somme".

Ci sono stati passi avanti per Dzeko con l'Inter?

"Non parlo singolarmente dei giocatori. Io sono molto silenzioso e non amo dare vantaggi. Lavoro in un modo singolare, comunico solo con Guido Fienga per la sfida da fare. Se vogliamo parlare di reparti sicuramente dovremo prendere un centrocampista".

È in grado di dire che Zaniolo resterà alla Roma?

"Nel momento in cui io ho sgridato Zaniolo per rientrare in un certo tipo di binari si è parlato di Petrachi che voleva venderlo. Il mio lavoro non si limita a fare solo calciomercato. Non ho mai messo in vendita Zaniolo. Poi il mercato è pieno di insidie, ma se mi chiedi se oggi il calciatore sia sul mercato, la risposta è no. Allo stesso modo ho parlato di un Franco Baldini che deve essere una risorsa per me e per la Roma. Voglio essere chiaro e non ci tornerò più. Se io faccio una trattativa e mi rendo conto che posso prendere l'Alderweireld di turno, siccome io non ho lavorato nel Tottenham, posso avere dei buoni rapporti con il padre o con l'agente, Baldini invece può essere utile avendo lavorato negli Spurs. Mi avvalgo di quelle facoltà. Baldini può essere di supporto, poi se vogliamo dire che è lui a fare il mercato si cade in errore. Vorrei che fosse chiaro a tutti che l'amico Franco deve essere di supporto alla Roma Calcio".

E Florenzi?

"Oggi rappresenta il capitano della Roma, non ho mai messo lui sul mercato. Gli unici due giocatori che ci ho messo sono già andati via. Poi il mercato è aperto, ma i punti fermi di questa squadra li conosciamo bene. Ci sono certezze che devono rimanere tali nella società".

A centrocampo quanti acquisti farà?

"Qualora dovessimo scegliere un giocatore da accompagnare alla porta al termine di questo ritiro, devo portare dei soldi alla Roma. Con quelle uscite si pensa poi alle entrate. Non posso avere una rosa di quaranta giocatori".

In quale reparto sarà il prossimo acquisto?

"Mi auguro sia in difesa. Abbiamo Jesus, Fazio e due sono usciti. Dobbiamo avere 4-5 centrali. Sicuramente oggi abbiamo Capradossi che manderemo a giocare. Stiamo provando anche Kolarov da centrale, ma non è quello il suo ruolo. Quanto prima interverremo in difesa"