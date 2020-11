tmw Roma-Petrachi, oggi la seconda udienza per il licenziamento: ce ne sarà una terza

Seconda udienza con un nulla di fatto per la vicenda Roma-Petrachi. Al momento non è stato trovato ancora un accordo e il giudice si è riservato: per questo ci sarà una terza udienza. Gianluca Petrachi chiede al club giallorosso 5 milioni di euro per il licenziamento, che a suo avviso è avvenuto senza giusta causa.