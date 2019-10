TMW - Roma, Petrachi: "Oggi scippati di una vittoria, follia annullare il gol"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

Il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi ha parlato in zona mista dopo il pareggio interno contro il Cagliari: "Penso che la Roma sia stata scippata di una vittoria. Lo dico a gran voce. Ho ribadito il fatto che annullare il gol di Kalinic è una follia. Uno che ha giocato a calcio sa che di quelle piccole spinte ce ne sono milioni in area. Kalinic è stato bravo, ha rubato il tempo ma è Olsen che va addosso a Pisacane. Poi, io credo che bisogna usare anche il buon senso. Noi, come Roma, abbiamo subito torti importanti e non abbiamo detto nulla ma non perchè non fossimo stati consci di quanto subito. A me c'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Il comportamento del signor Massa è stato indisponente, rallentava la manovra, non ha mai dato una regola del vantaggio. Su 50 punizione, 47 erano a favore del Cagliari e tre a favore nostro. Penso che Massa oggi abbia sbagliato la partita. Capita però ultimamente sta succedendo spesso con la Roma".

Vi ha fornito spiegazioni Massa?

"Ha avuto aria di supponenza dall'inizio della gara. Non si poteva neanche parlare, se qualcuno si avvicinava lo ammoniva. E' questo che indispettiva".

Vi siete dati una spiegazioni?

"E' inspiegabile questo atteggiamento. Per me era come se volesse in qualche modo cercare di indirizzare la partita. Io l'ho percepito e sono molto amareggiato. Posso dire che oggi ho visto cose che non mi capitava da tanto di vedere. Se dovessero rivedere il gol che ci hanno annullato in Inghilterra si metterebbero a ridere".