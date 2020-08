tmw Roma-Planes, contatti continui: c'è la sua disponibilità. A prescindere da Pochettino

Ramon Planes più di un'idea per la nuova Roma di Dan Friedkin. In casa giallorossa prosegue il casting per la ricerca di un nuovo direttore sportivo e tra i candidati c'è anche il dirigente spagnolo, segretario tecnico del Barcellona che si occupa di mercato al fianco di Abidal.

Planes ha già dato la sua disponibilità al club giallorosso, che sta valutando il suo profilo con attenzione. E, soprattutto, la Roma ha ricevuto dal dirigente classe '67 una rassicurazione importante: il suo arrivo non è legato a doppio filo a quello dell'allenatore Mauricio Pochettino, ma è possibile anche con l'eventuale (possibile) conferma di Paulo Fonseca.