tmw Roma, pomeriggio di incontri: arrivati a Trigoria gli intermediari di Mayoral

Dopo l'incontro per il rinnovo di Riccardo Calafiori fino al 2025, in attesa del summit tra la serata e domani per Chris Smalling, è l'ora della punta in casa Roma. Davide Lippi e Luca Pennacchi sono arrivati ora per parlare di Borja Mayoral, punta del Real Madrid, con Guido Fienga. Lo spagnolo è il primo nome come possibile vice Dzeko.