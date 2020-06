tmw Roma, poster ironici contro il club in giro per la città: "Svendita totale"

Non si placa il malumore dei tifosi romanisti nei confronti della proprietà Pallotta, oggetto di svariate proteste come quella avvenuta stanotte, con diversi volantini affissi presso la nuova sede all'Eur, a Trigoria e agli store ufficiali del club: Svendita totale dal primo settembre per rinnovo assortimento. Trentasei rate a tasso zero" è il contenuto dei poster che si riferiscono ovviamente alla politica di mercato che la società potrebbe essere costretta a varare a causa dei tanti debiti accumulati negli ultimi esercizi.