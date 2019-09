Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

La Roma sta per chiudere il colpo in attacco. Dopo aver chiuso per la cessione in prestito di Patrick Schick, domani arriverà nella Capitale Nikola Kalinic. Il 31enne, in arrivo dall’Atletico Madrid, è atteso stasera attorno alle 23:45 a Roma, poi domani alle 8:30 si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart.