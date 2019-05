© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma deve ancora sciogliere il proprio nodo allenatore - dopo che Sarri e Conte si sono sfilati dalla lista negli ultimi giorni - con le quotazioni di una permanenza di Ranieri che salgono vertiginosamente, mentre più dietro ci sono Gattuso, Giampaolo e una soluzione estera, mentre per Gasperini bisognerà attendere quale coppa giocherà l'Atalanta.

RINFORZO IN DIFESA - Con Manolas che andrà, con ogni probabilità, via da Roma, il primo obiettivo è uno stopper fisico e affidabile. Piace Omar Colley, della Sampdoria, con i blucerchiati che però già cederanno Andersen in estate. Il nome principe è quello di Nicolas N'Koulou, autore di due ottime stagioni al Torino, inseguito anche dall'Arsenal. Più difficile da raggiungere Mancini, dell'Atalanta.