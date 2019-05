© foto di Federico Gaetano

La Roma vuole blindare Stephan El Shaarawy. L'attaccante si è particolarmente distinto in un'annata non propriamente brillante per i colori giallorossi, tornando in doppia cifra dopo sei stagioni a singhiozzo. Undici gol in campionato, a cinque lunghezze dal record storico con il Milan datato 2012-13. Così l'idea è quella di blindarlo per evitare eventuali offerte da altri club.

DISTANZA E LUNGHEZZA - C'è però ancora un pelo di forbice tra l'esterno e il club, perché El Shaarawy chiede 3 milioni di euro, la Roma si è attestata intorno ai 2,5 milioni di euro più bonus. Non una distanza incolmabile, per cui c'è ottimismo tra le parti. Nei prossimi giorni ci sarà il summit per sancire il prolungamento del contratto.