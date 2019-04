TMW - Roma, resistenza per Zaniolo: rifiutata maxi offerta del Bayern

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Possono andare via tutti, Zaniolo no". Questo è quello che, nelle scorse settimane, fonti ben informate raccontavano sulla Roma e sul nuovo corso in divenire. Il problema, però, è che il centrocampista della nazionale è diventato un uomo mercato ben al di là di quanto plausibile immaginarsi negli scorsi mesi. La Juventus stravede per lui - ed è l'unica in Italia a poterselo permettere - ma dall'estero, anche in virtù di una visione molto europea del giocatore, sono in tanti pronti a fare carte false.

MAXI OFFERTA DEL BAYERN - Così i bavaresi hanno già messo sul piatto un ricco ingaggio, da oltre 3 milioni di euro annui, per l'ex Inter. Non solo, ovviamente, perché ai giallorossi è arrivata una proposta da 45 milioni più bonus, non male per chi è a bilancio a meno di quattro milioni nella prossima estate. Plusvalenza ricchissima, ma c'è da scongelare l'equivoco: continua a essere Zaniolo la pietra angolare della Roma per il 2019-20? Intanto la proposta bavarese è stata rifiutata.