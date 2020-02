vedi letture

tmw Roma, rifinitura senza Cetin. Diawara ok, lungo colloquio Fonseca-Lopez

Si è da poco conclusa la rifinitura della Roma a Trigoria, in vista della sfida di Europa League di domani contro il Gent, valida per i sedicesimi di finale della manifestazione. Lungo colloquio Fonseca-Pau Lopez prima dell’allenamento stando a quanto raccolto dal nostro inviato. Assente Cetin per la botta rimediata l’altro giorno, allenamento solo individuale invece per Juan Jesus, che non è in lista UEFA. Diawara ha svolto l’intero allenamento col gruppo, compresa tutta la parte atletica (scatti e cambi direzione).