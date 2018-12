© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cengiz Under è finito nel mirino dei club europei. La Roma ha già rifiutato un'offerta importante, da 32 milioni, da parte dell'Arsenal. Una cifra che non soddisfa le richieste del presidente Pallotta, che per cedere il turco - arrivato solo un anno e mezzo fa dall'Istanbul Basaksehir, ne chiede circa 50. Probabile che in estate possa partire, perché in questa stagione, grazie alla qualificazione agli ottavi di Champions League e alle cessioni di Alisson e Strootman, il bilancio dovrebbe essere a posto.