TMW - Roma, rilancio Dinamo per Gerson. Ma ci sono anche Nizza e Werder

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la Dinamo Mosca è pronta al rilancio per convincere Gerson a scegliere il campionato russo come prossima destinazione: offerta che per ora non ha convinto il brasiliano, a cui non mancano comunque le alternative. Sul centrocampista si muovono anche Nizza e Werder Brema infatti, mentre la proposta del Flemengo al momento non ha trovato il gradimento né del club né del giocatore.