Roma, rinuncia alla recompra di Davide Frattesi. Il giocatore rimane al Sassuolo

Negli scorsi mesi il ritorno alla Roma di Davide Frattesi è stato ben più di una mera ipotesi di mercato. Il centrocampista, oggi in prestito all'Empoli ma di proprità del Sassuolo, era tornato ad essere un tassello di prospettiva del club giallorosso dopo l'addio maturato tre anni fa a fronte di cinque milioni di euro d'incasso.

Il calcio post-Covid, però, è cambiato, con il club capitolino alle prese con problemi di bilancio e il fallimento della trattativa per la cessione del pacchetto azionario. Per questi motivi oggi la Roma, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, farà scadere il diritto di riacquisto (fissato a 15 milioni di euro) per il centrocampista che, dunque, rimarrà completamente nelle mani del Sassuolo.

Frattesi (20) quest'anno con la maglia dell'Empoli è stato autore di 5 reti e 2 assist in 30 presenze stagionali, ha un contratto in essere con la società emiliana fino al giugno 2022 e non è da escludere che durante la prossima sessione di mercato possa essere uno dei protagonisti della sessione.