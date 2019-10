TMW - Roma, rottura del menisco interno per Diawara

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

Brutta tegola per la Roma. Alla mezzora del primo tempo, i giallorossi hanno perso per infortunio Amadou Diawara. Per il centrocampista giallorosso si prospetta una rottura del menisco interno, non c'è nessuna lesione al crociato.