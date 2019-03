TMW - Roma, sarà rivoluzione: si punta sugli italiani, quattro in uscita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà rivoluzione sul mercato in casa Roma. In uscita Pastore, Nzonzi, Karsdorp e il portiere Olsen. La società vuole ripartire facendo leva sul gruppo italiano. Saranno Zaniolo (che rinnoverà nelle prossime settimane) e compagni a guidare il progetto giallorosso del futuro.

Pastore ha mercato in Cina, potrebbe interessare all’Hebei Fortune. Mentre Nzonzi potrebbe fare ritorno al Siviglia, ma piace pure in Francia. Si cerca una sistemazione per Karsdorp che potrebbe andare via in prestito e sul mercato ci sarebbe anche il portiere, Olsen. Sirigu e Cragno le idee per la porta che verrà. La Roma prepara la rivoluzione. E il futuro parlerà più italiano...