TMW - Roma, si tratta per un clamoroso ritorno: contatti con Strootman

© foto di Federico Gaetano

L'anno zero della Roma è partito: giovani talenti e giocatori in cerca della definitiva affermazione, ma anche una squadra titolare da ricostruire per Pallotta e Petrachi. Motivo per cui, dopo gli addii di De Rossi e Manolas, i giallorossi sono alla ricerca di calciatori di alto livello dal punto di vista tecnico ma anche di leader che possano essere da riferimento per il nuovo corso: Kevin Strootman corrisponderebbe di certo a questa descrizione, oltre ad essere un nome che di certo soddisferebbe la "fame di campioni" dei tifosi.

STROOTMAN E LA ROMA - Oltre 100 presenze in giallorosso e un ruolo centrale nella Roma di Rudi Garcia, ma anche di Di Francesco. Completamente recuperato dopo due anni da incubo per i tanti infortuni, il giocatore olandese è tornato a giocare ai livelli che lo avevano reso un obiettivo di mercato di tutti i top club europei nella stagione 2016-17, prestazioni che lo avevano portato l'addio nell'estate successiva: a volerlo proprio Garcia, nel frattempo trasferitosi a Marsiglia.

OPERAZIONE RITORNO - La Roma sta lavorando ad un'operazione che avrebbe del clamoroso, non solo per la caratura del giocatore e per il suo legame con la piazza, costruito durante le cinque stagioni nella Capitale, ma quanto per l'investimento fatto dall'Olympique per portarlo in Ligue 1 l'anno passato: 25 milioni di euro (il giocatore invece ne percepisce più o meno cinque netti), più o meno la stessa cifra che l'OM chiede ora per "restituire" Strootman alla Roma. Un'operazione nata da qualche settimana, che potrebbe strutturarsi con una parte economica fissa più una contropartita.