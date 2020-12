tmw Roma, Smalling in gruppo: possibile convocazione in EL. Veretout e Pellegrini a parte

vedi letture

Chris Smalling si sta allenando con il gruppo. Il difensore potrebbe dunque essere convocato per la sfida di Europa League contro il CSKA Sofia, anche per mettere minuti nelle gambe in vista della partita contro il Bologna in campionato.

Probabile invece che Jordan Veretout venga risparmiato in Europa League per tornare tra i convocati nella gara contro i felsinei. Il francese, insieme a Mancini, Pellegrini e Santon, ha svolto lavoro personalizzato oggi a Trigoria.