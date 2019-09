Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

Chris Smalling, difensore inglese che quest'oggi ha esordito con la maglia della Roma, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta interna con l'Atalanta. Queste le parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com:

"Credo che siamo mancati di intensità, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo però penso che la squadra sia cresciuta".

Come si è trovato al debutto? "Stasera è stata la mia prima partita, e dopo 90 minuti mi sentivo un po' stanco ma penso per le prossime che starò meglio. L'incontro è stato molto fisico, simile alle partite che si giocano in Premier League".

Difesa a tre? "Durante la settimana facciamo tantissima tattica, anche con i video, e stiamo sempre pronti a cambiare modulo in corsa come effetto sorpresa".

Fonseca ha detto qualcosa a fine partita? "Il mister a fine gara fa sempre il giro con tutti gli altri. Non possiamo rimanere troppo delusi, perché domenica ne abbiamo subito un'altra".