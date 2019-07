TMW - Roma, sondaggi per Zaniolo. C'è la Juve, richiesta da 50 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma non ha fretta di cedere Nicolò Zaniolo. Le trattative per il rinnovo sono in stand-by, al momento, dopo che già a gennaio sembrava che il centrocampista ex Inter fosse vicino al prolungamento di contratto. Ora percepisce circa 300 mila euro, vorrebbe un aumento in modo da raggiungere almeno i 2 milioni di euro più bonus.

TRE SONDAGGI - La Juventus si è fatta sotto da tempi non sospetti, ma i primi contatti vedevano una certa discrepanza rispetto alla richiesta della Roma e la possibile offerta (da circa 35 milioni). Nelle ultime settimane si sono aggiunge Tottenham e Borussia Dortmund che, però, sarebbe una seconda scelta rispetto ai bianconeri.

LA ROMA SPARA ALTO - I giallorossi chiedono 60 milioni, anche se trattabili. A cinquanta ci potrebbe essere la fumata bianca, anche se la Juventus vorrebbe arrivarci inserendo Gonzalo Higuain. In ogni caso non c'è l'intenzione di svendere, né di farlo in fretta. Dopo l'estate, in caso di permanenza, si valuterà il rinnovo.