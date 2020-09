tmw Roma, sondaggio del Watford per Olsen: proposto un prestito con obbligo di riscatto

Sondaggio del Watford per Robin Olsen. Come raccolto da TMW, gli Hornets propongono un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Premier a fine stagione per il portiere svedese di proprietà della Roma.