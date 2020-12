tmw Roma, sospiro di sollievo per Marash Kumbulla: gli esami hanno escluso lesioni

Sospiro di sollievo in casa Roma: gli ultimi esami a cui s'è sottoposto il difensore Marash Kumbulla hanno escluso lesioni. Il centrale di difesa albanese quest'oggi ha svolto lavoro personalizzato proprio come Rick Karsdorp, laterale olandese favorito per scendere in campo giovedì sera contro il Torino, nel posticipo della 12esima giornata di Serie A. Mancini e Santon si sono regolarmente allenati col resto del gruppo.