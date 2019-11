TMW - Roma, Spinazzola out. Fuzato e Metin partono per la Germania

Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

Vista la lunga trasferta Daniel Fuzato e Mert Cetin si aggiungono al gruppo di Fonseca, tecnico della Roma, pur non potendo giocare. I due sfrutteranno la trasferta per allenarsi col gruppo nei prossimi giorni: i giallorossi infatti non torneranno da Roma ma andranno diretti a Parma dopo la trasferta. Al contrario, Spinazzola resta a Roma e non sarà probabilmente arruolabile con il Parma.