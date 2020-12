tmw Roma, Spinazzola salta il Cagliari: oggi ecografia, domani nuovi accertamenti

Leonardo Spinazzola, uscito al minuto 66 di Atalanta-Roma a causa di un fastidio al flessore della gamba sinistra, salterà sicuramente la sfida al Cagliari dell'ex Di Francesco: per il terzino giallorosso oggi prima ecografia e domani nuovi accertamenti, non ci sono dunque i tempi tecnici per ipotizzare solamente un suo rientro in campo immediato.