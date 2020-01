Fonte: Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie per Paulo Fonseca in vista della gara contro la Juventus di domenica. Leonardo Spinazzola è, infatti, tornato ad allenarsi a Trigoria dopo lo stato influenzale dei giorni scorsi. L'ex Atalanta e Juve quest'oggi ha lavorato in palestra. Per la gara contro la sua ex squadra è possibile una sua presenza in panchina.