TMW - Roma, squadra partita per Lille: c'è anche Petrachi

Fonte: dal nostro inviato, Dario Marchetti

La Roma di Paulo Fonseca è in partenza da Fiumicino per Lille, dove domani affronterà i francesi in amichevole. Come emerso dalla lista dei convocati diramata nel pomeriggio non è presente Gregoire Defrel, mentre c'è Edin Dzeko. Presente anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi, partito con la squadra per la Francia.