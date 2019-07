TMW - Roma, tante richieste per Verde tra Liga e Grecia

© foto di Federico Gaetano

Tra i giocatori che sono ancora oggetto di valutazione per il nuovo corso giallorosso c’è anche l’esterno Daniele Verde. L’ala è reduce dall’esperienza in Spagna al Valladolid ed è rientrata nella capitale laddove si metterà a disposizione del nuovo tecnico Fonseca. Nel frattempo si segnalano diverse manifestazioni di interesse nei suoi confronti, a partire dalla Liga che ne ha apprezzato le qualità lo scorso campionato. Il neo promosso Mallorca ci ha fatto un pensiero concreto, così come il Betis di Siviglia con cui Petrachi ha in corso le trattative Pau Lopez (conclusa positivamente) e Bartra. Non solo Liga, però, perché anche dalla Grecia si segnalano ulteriori possibilità. Il Paok su tutte ha sorpassato l’Aek Atene che nei giorni scorsi aveva mosso i primi passi concreti. Petrachi potrebbe pensare di cedere mantenendo una percentuale sulla futura rivendita. Per il momento, ad ogni modo, Verde proverà a convincere il suo nuovo tecnico di avere le potenzialità giuste per ritagliarsi uno spazio nel 4-2-3-1 giallorosso che verrà, forte della stima totale e delle aspettative che ripone nei confronti di Fonseca e del suo calcio. Valutazioni in corso.