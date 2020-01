Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutta tegola per la Roma. Nel corso della prima frazione di gara contro la Juventus, Nicolò Zaniolo ha lasciato il campo in barella. Come riporta il nostro inviato dall'Olimpico, il fantasista giallorosso ha lasciato lo stadio in ambulanza.