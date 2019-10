Fonte: dal nostro inviato, Dario Marchetti

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Bryan Cristante, centrocampista della Roma uscito dopo pochi minuti nella sfida di Marassi contro la Sampdoria per il distacco del tendine dell’adduttore destro. Il giocatore è stato visitato in Finlandia dai dottori Orava e Lempainen e per i prossimi 10 giorni si sottoporrà a una terapia specifica. Successivamente effettuerà una nuova risonanza magnetica che dirà se continuare con la stessa terapia o intervenire chirurgicamente.