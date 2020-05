tmw Roma, torna di moda Rafael per sostituire Fuzato: la situazione

La Roma si muove, a caccia di un terzo portiere. Daniel Fuzato non resterà in giallorosso un altro anno a ricoprire ruolo di comprimario e potrebbe andare altrove per vivere una stagione da protagonista, a caccia di continuità. Così i giallorossi tornano a monitorare con grande attenzione la situazione di Rafael, portiere del Cagliari in scadenza con i rossoblù. Nelle prossime settimane si potrebbe parlare del rinnovo tra il brasiliano e la società di Giulini. Ma a Roma torna di nuovo l’idea di gennaio, se parte Fuzato può arrivare Rafael...