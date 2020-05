tmw Roma tra stop alla vendita e il ritorno di un ruolo forte per Franco Baldini

La cessione della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin è a un vicolo cieco. Lo stop per pandemia, la crisi economica e i contraccolpi nel calcio italiano e internazionale, hanno portato il tycoon americano a mordere il freno. Siamo allo stallo totale, anche perché potenziali soci di minoranza di Friedkin sono spariti e Pallotta non fa sconti sulla valutazione del club. Gli ultimi conti della società, poi, il rischio di non dover giocare la prossima Champions League con la conseguente mancanza di ulteriori introiti, lascia ancor più interdetto e freddo Friedkin. Un accordo frenato, ripartito e poi nuovamente bloccatosi. Forse del tutto.

Resta Pallotta Così la permanenza di James Pallotta da possibilità sembra ora la strada del futuro giallorosso. Con tutto quel che ne consegue, ovvero con un proprietario alla guida di un club che aveva tentato di vendere, con un bilancio in rosso da 278 milioni di euro e con la piazza in fermento. Per questo sembra che Pallotta stia cercando, in Inghilterra, anche tramite le proprietà dei club di Premier League, soci per investire nella Roma dalla quale Friedkin sembra a oggi sempre più lontano. Non irrimediabilmente ma molto, molto più distante di prima. Praticamente al punto di ripartenza.

Torna Franco Baldini In tutto questo c'è un organigramma che sembrava destinato a esser stravolto e che torna ai blocchi di partenza. Con una questione però di non poco conto, ovvero il ruolo di Gianluca Petrachi. Il contratto è in scadenza nell'estate del 2022 ma radiomercato lo indica come distante dal progetto giallorosso. Ieri c'è chi parlava di un ds da tempo già separato in casa con la Roma. Così si riavvicina con forza al club la figura di Franco Baldini. Che è il consigliere di James Pallotta sul mercato, figura esterna al club che con l'arrivo di Friedkin sarebbe stata lontana dai quadri dirigenziali. Non adesso. Anzi. Dopo lo stop per la trattativa, tutto sembra tornare in discussione nel presente giallorosso. E Pallotta pare intenzionato ad appoggiarsi per le scelte più delicate ai consigli dell'esperto dirigente toscano, per il mercato e non solo.