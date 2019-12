Fonte: Dario Marchetti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano aggiornamenti da casa Roma sul fronte medico dopo la gara di ieri sera contro il Wolfsberger in Europa League. Per Antonio Mirante trauma diretto alla spalla destra che verrà valutato nel giro di 48 ore. Rientro invece in gruppo Justin Kluivert che sarà disponibile per la SPAL. Zappacosta, Cristante, Smalling, Pastore, Santon proseguono il loro percorso di recupero