TMW - Roma, tre nomi per la difesa. Rugani e Lovren avanti, poi Pezzella

Domani sarà un giorno importantissimo per la Roma. Perché nell'incontro con la Juventus, oltre a Gonzalo Higuain, sul menù c'è Daniele Rugani, in uscita dai bianconeri e con quattro giocatori - Demiral, Bonucci, De Ligt e Chiellini - più avanti.

ANCHE IN PRESTITO - Rugani così può trasferirsi alla Roma anche in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni. È il primo nome anche perché ha uno stipendio affrontabile (intorno ai 2,5 milioni di euro, uno dei più bassi per la Juve) e può essere inserito in un pacchetto proprio con il Pipita.

SUMMIT PER LOVREN - Venerdì scorso l'agente italiano del croato ha parlato con Petrachi: la quadratura sulla formula può essere trovata - intorno ai quindici milioni, a titolo definitivo - il problema è sull'ingaggio, perché percepisce oltre 4 milioni di euro netti all'anno. La possibilità è spalmare l'accordo e arrivare sui 3,3 milioni.

PEZZELLA A BREVE O NIENTE - È nei candidati per la retroguardia della Roma, ma lo non sarà ancora per molto. Perché se è vero che la Fiorentina potrebbe accettare una proposta intorno ai venti milioni (solo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto) l'idea del difensore è quella di sapere quale sarà il proprio futuro a breve giro di posta. Anche perché ha una responsabilità in più - da capitano viola - e ha intenzione prepararsi al meglio per il campionato in procinto di iniziare.