TMW - Roma, via alle visite: Marcano il primo. Domani prima seduta

Fonte: dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

La stagione della Roma è ufficialmente iniziata. Giornata di visite mediche a Villa Stuart per i giocatori giallorossi con Ivan Marcano primo ad arrivare, seguito dal giovane Alessio Riccardi. Non saranno chiaramente presenti i Nazionali mentre per domani mattina è previsto il primo allenamento della stagione agli ordini del neo tecnico Paulo Fonseca. Di seguito le foto di Tuttomercatoweb.com.